Защитники прав женщин организовали акцию протеста во время визита президента Польши

В акции по причине карантина участвовать могли пять человек, к ним присоединялись и прохожие.

«Мы официально могли собраться только впятером, это были пять основных человек, и несколько прохожих, фотографов, спонтанно присоединившихся к нам людей», – сказала она.

По словам Р. Латините, поскольку у организаторов протеста не было данных о повестке президента Польши в Литве, акция была символически связана с его визитом, и они не будут пытаться лично высказать ему позицию протестующих.

80 представителей культуры, науки, общественных деятелей, правозащитников и 26 неправительственных организаций на прошлой неделе направили публичное обращение «О нарушениях прав человека и ограничении репродуктивных прав в Польше», адресованное литовским властях.

В этот понедельник обращение было еще раз адресовано членам сейма нового созыва.

Широкие протесты в Польше спровоцировало решение Конституционного трибунала о том, что действующие сейчас в Польше законы, позволяющие аборты в случае патологий плода, противоречат Конституции.

Это постановление еще больше ужесточило польские законы об абортах, которые и без того были одними из самих строгих в Европе. После вступления в силу постановления прервать беременность можно только в случае изнасилования или инцеста, а также в случае риска жизни матери.