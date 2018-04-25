Защитники прав женщин организовали акцию протеста во время визита президента Польши

Во вторник по случаю визита президента Польши Анджея Дуды в Литву в Вильнюсе была организована акция солидарности с женщинами Польши, протестующими против нарушений прав человека и запрета абортов.
В данный момент у памятника поэту Адаму Мицкевичу в Вильнюсе пять активистов начали шествие к посольству Польши. Они несут Всеобщую декларацию о правах человека и прочие международные правовые документы, закрепляющие универсальные права человека и женщин, а также демократические ценности, по причине нарушений которых Польшу критикуют.
«Важнейшие документы по защите прав человека мы вручили представителям польского посольства. Они их приняли, поблагодарили», – сказала BNS одна из участниц акции, публицист Рута Латините.
В акции по причине карантина участвовать могли пять человек, к ним присоединялись и прохожие.
«Мы официально могли собраться только впятером, это были пять основных человек, и несколько прохожих, фотографов, спонтанно присоединившихся к нам людей», – сказала она.
По словам Р. Латините, поскольку у организаторов протеста не было данных о повестке президента Польши в Литве, акция была символически связана с его визитом, и они не будут пытаться лично высказать ему позицию протестующих.
80 представителей культуры, науки, общественных деятелей, правозащитников и 26 неправительственных организаций на прошлой неделе направили публичное обращение «О нарушениях прав человека и ограничении репродуктивных прав в Польше», адресованное литовским властях.
В этот понедельник обращение было еще раз адресовано членам сейма нового созыва.
Широкие протесты в Польше спровоцировало решение Конституционного трибунала о том, что действующие сейчас в Польше законы, позволяющие аборты в случае патологий плода, противоречат Конституции.
Это постановление еще больше ужесточило польские законы об абортах, которые и без того были одними из самих строгих в Европе. После вступления в силу постановления прервать беременность можно только в случае изнасилования или инцеста, а также в случае риска жизни матери.