Застрявшие на границе Германии и Польши литовцы блокируют дорогу

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

К вечеру понедельника всё ещё не было достигнуто соглашение с Польшей о разрешении проехать в Литву для застрявших на границе Германии и Польши литовцев, и она заблокировали дорогу.

«Нам известна ситуация на границе Германии и Польши. Мы информированы, что литовцы хотят заблокировать дорогу. МИД продолжает делать всё для разрешения ситуации на границе Германии и Польши», – сказала BNS пресс-атташе МИД Раса Якилайтене.

Она также сказала, что о планах литовцев блокировать дорогу МИД информировало несколько находящихся на границе граждан Литвы.