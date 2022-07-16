Засуха может стать новой нормой для четверти планеты

Ожидается, что к середине столетия засухи станут более частыми на более чем 25 процентов площади суши в сценарии с самым низким уровнем выбросов или на 28 процентов площади в сценарии с самым высоким уровнем выбросов парниковых газов. Таким образом, даже если будут применяться самые строгие протоколы ограничения выбросов, 11 из 59 исследованных регионов мира будут испытывать экстремальные засухи продолжительностью пять или более лет в 21 веке. При более высоких выбросах прогноз будет применяться к 18 регионам. Чем ниже выбросы, тем позднее наступают засухи.

По прогнозам, есть три региона, особенно пострадавших независимо от выбросов газов. Это юго-запад Южной Америки, юг Европы и север Африки. Ожидается, что в течение следующих 30 лет эти три региона с высокой вероятностью столкнутся с беспрецедентными условиями даже при самых благоприятных климатических сценариях.

Эти виды экстремальных погодных явлений также однозначно связаны с глобальным потеплением.

Ученые предупреждают, что правительства стран мира недооценивают влияние, которое могут иметь эти климатические явления.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), засуха может вызвать голод и массовую миграцию, деградацию природных ресурсов и ослабление экономики. Кроме того, это угроза для средств к существованию 1,3 миллиарда человек (40 процентов населения мира), для которых сельское хозяйство является основным источником дохода.