Заварить нельзя оставить

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Как сочетается наличие мусоропроводов с вводом раздельного сбора отходов и готовы ли жители отказаться от этого блага цивилизации ради сортировки мусора?

Во всем Вильнюсе насчитывается около 2500 мусоропроводов, их не останется в ближайшие два года. Шахты упраздняют там, где оборудуют контейнеры. Многие вильнюсцы недовольны тем, что в домах не останется мусорных шахт. Случается так, что в некоторых домах жильцы по-прежнему продолжают ими пользоваться, несмотря на то, что контейнеров уже нет.

Согласно новым правилам сбора и сортировки мусорных отходов, управляющим объектами общего пользования рекомендуется провести работы по герметизации мусоропроводов, чтобы обеспечить соблюдение норм гигиены.

Как информирует Вильнюсское самоуправление, спустя месяц после оборудования для многоквартирного дома или группы домов площадки с подземными контейнерами мусоропроводы в этом доме перестают обслуживаться, а стоящие под ними наземные контейнеры изымаются и вывозятся.

«Управляющим объектами общего пользования рекомендуется провести работы по герметизации мусоропроводов, чтобы обеспечить соблюдение норм гигиены», — говорится в новых правилах.

Вице-мэр Вильнюса В. Бенкунскас напомнил, что приведением в порядок мусоропроводов занимается не самоуправление, а администрирующее предприятие или товарищество, а герметизировать шахты – только рекомендуется. Решение по мусоропроводам принимают сами жители.

Комментируя необходимость закрытия мусорных шахт, представители Вильнюсского самоуправления отмечают, что при использовании мусорных шахт нет возможности сортировать мусор, а сегодня это уже обязательно не только согласно законам нашей страны, но и согласно требованиям ЕС. Второй аспект — это требования гигиены. Контейнеры, которые устанавливаются сейчас, не могут быть ближе 5 метров от дома, если на то есть согласие жильцов. Если его нет, то контейнер устанавливается на расстоянии не ближе 10 метров. А в этом случае мусорный контейнер находится в доме. Мы обсуждали этот момент со специалистами общественного здоровья и другими экспертами. И все они говорят, что от мусорных контейнеров в домах следовало бы отказаться.

Самоуправления рекомендуют такой порядок закрытия мусорных шахт. Когда контейнер вывезут или же будет обозначена дата, когда его вывезут, именно с этого дня администратор многоквартирного дома должен организовать закрытие шахты. Как это будет сделано, зависит уже от жильцов конкретного дома. И с того дня, когда контейнер вывезут, высыпать мусор в шахту уже не следует, потому что все эти отходы администратор дома должен будет самостоятельно собрать и отнести к контейнеру. Очевидно, что администратор сделает это за дополнительную сумму.

Комментируя возможные последствия, которые ожидают жителей, пользующихся шахтами, когда это уже запрещено, самоуправление отметило, что представители муниципальных служб убирают контейнер в мусорной шахте, являющийся собственностью городского самоуправления. За дополнительные работы, возникшие из-за неподчинения правилам, отвечает администратор дома, который, скорее всего, назначит дополнительную плату всем жильцам.

Как подчеркнули в Вильнюсском самоуправлении, в сентябре прошлого года были утверждены новые правила утилизации отходов, и там указано, что мусорные шахты не будут обслуживаться, от них решено постепенно отказываться, поэтому никаких исключений не будет.

Информация «ЛК», BNS,vilnius.lt