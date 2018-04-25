default image
МИД России разъяснил порядок въезда интуристов в Петербург по электронной визе

Подробнее...
default image
В "Островецких учениях" будут обучать эвакуации населения и проверять системы оповещения

Подробнее...
default image
Прозвучат сирены - тестируется система оповещения жителей

Подробнее...
default image
Польша претендует на статус крупнейшего в ЕС экспортера яхт

Подробнее...
default image
Завершается двухлетняя чековая лотерея Налоговой инспекции

Подробнее...
default image
А.Адамкене перенесла инсульт, находится в реанимации

Подробнее...
default image
На сессию ПАСЕ из-за возвращения России отправляется только часть делегации Литвы

Подробнее...
default image
Белорусские военные отправляются на учения НАТО

Подробнее...
default image
Г.Ландсбергис: Линкявичюс должен уйти в отставку

Подробнее...
default image
Саакашвили заявил, что в ближайшие месяцы вернется в Грузию

Подробнее...
default image
Консерваторы обращаются к руководству страны относительно Островецкой АЭС

Подробнее...
default image
В Австрии прошли досрочные выборы парламента

Подробнее...
default image
Самые состоятельные предприниматели Литвы: Н.Нумавичюс, М.Райла и Д.Моцкус

Подробнее...
default image
Литовские солдаты будут учиться уничтожать воздушные цели над Балтийским морем

Подробнее...
default image
В Иране потребовали от США компенсацию в $50 млрд

Подробнее...
default image
Президент с супругой посетили Институт YIVO

Подробнее...
default image
Суд в Германии разрешил называть ультраправого политика фашистом

Подробнее...
default image
Р.Карбаускис предложил пост спикера Сейма В.Чмилите-Нильсен, но получил отказ

Подробнее...
default image
Джонсону могут объявить импичмент

Подробнее...
default image
В Латвии с начала 2019 года возбудили 102 уголовных дела об отмывании денег

Подробнее...
TOP,Деньги,Новости,Общество

Завершается двухлетняя чековая лотерея Налоговой инспекции

Фото BFL/ Вигинтаса Скарайтиса

Двухлетняя чековая лотерея, которую ведет Государственная налоговая инспекция (ГНИ), заканчивается — победители будут объявлены 5 ноября.

Участники лотереи еще могут выиграть около 30 тысяч евро, сообщает ГНИ.

«К концу лотереи мы объявим еще 600 еженедельных победителей, а 5 ноября последнего победителя главного приза, который будет выбран из всех чеков, зарегистрированных в системе в течение октября», — сказал руководитель чековой лотереи Роландас Пунцявичюс.

По его словам, за два года было зарегистрировано более 4,5 миллиона чеков за услуги и товары: около 60% составляют чеки за товары, остальные — за услуги.

За время лотереи почти 3,8 тысяч чеков были объявлены счастливыми, а их обладатели получили около 364 тысяч евро.

В Клайпедском, Радвилишкском, Плунгском, Мажейкяйском и Кедайняйском районах по 130 человек получили призы, более 100 человек получили призы в Утянском и Тельшяйском районах.

BNS
реклама

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!