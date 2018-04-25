Завершается двухлетняя чековая лотерея Налоговой инспекции

Фото BFL/ Вигинтаса Скарайтиса

Двухлетняя чековая лотерея, которую ведет Государственная налоговая инспекция (ГНИ), заканчивается — победители будут объявлены 5 ноября.

Участники лотереи еще могут выиграть около 30 тысяч евро, сообщает ГНИ.

«К концу лотереи мы объявим еще 600 еженедельных победителей, а 5 ноября последнего победителя главного приза, который будет выбран из всех чеков, зарегистрированных в системе в течение октября», — сказал руководитель чековой лотереи Роландас Пунцявичюс.

По его словам, за два года было зарегистрировано более 4,5 миллиона чеков за услуги и товары: около 60% составляют чеки за товары, остальные — за услуги.

За время лотереи почти 3,8 тысяч чеков были объявлены счастливыми, а их обладатели получили около 364 тысяч евро.

В Клайпедском, Радвилишкском, Плунгском, Мажейкяйском и Кедайняйском районах по 130 человек получили призы, более 100 человек получили призы в Утянском и Тельшяйском районах.