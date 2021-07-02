Завершается прием в школы

В этом году заявки на обучение или продолжение обучения в школах Вильнюса подали 13 тысяч учащихся, большинство из которых уже получили приглашения в выбранные ими школы. Остальные, не получившие приглашения от желаемой школы, обязательно будут приглашены учиться в Вильнюс на следующих этапах приема.

В этом году из представленных 6 тыс. заявлений на учебу в первый класс 5,8 тыс. юных жителей Вильнюса уже получили приглашения от выбранных ими учебных заведений. Соответственно, 1,5 тыс. из 1,8 тыс. будущих пятиклассников, изъявивших желание продолжить обучение в школах Вильнюса, также могут уже заключать электронные контракты с новыми школами. Почти все заявки, поданные будущими девятиклассниками, были удовлетворены, и только 39 жителей Вильнюса приглашены на следующий этап приема, чтобы найти наиболее подходящее учебное заведение.

Каждый, кто подает заявку в электронной системе, имеет возможность выбрать и подать заявление в три школы на выбор, находящиеся в ведении самоуправления города Вильнюса. В настоящее время основной этап приема уже завершился, и только школьники, не получившие приглашения на первом этапе, или те, на кого заявление не было зарегистрировано в электронной системе, могут участвовать в других этапах приема.

Выбирать школы можно будет из всех учебных заведений Вильнюса, в которых еще останутся свободные места.

Напоминаем, что самоуправление Вильнюса управляет электронной системой подачи заявлений, централизованно собирает заявки, поданные в электронном виде, и направляет их в учебные заведения, которые продолжают проводить отбор самостоятельно в соответствии с описанием порядка приема учащихся, утвержденным Вильнюсским городским советом.

Информация «ЛК», vilnius.lt