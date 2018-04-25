Завершатся ли провалом переговоры ЕС-Великобритания?

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель не исключила вероятности провала предстоящих переговоров между Советом ЕС и Великобританией по вопросу брекзита.

Как передает АЗЕРТАДЖ, выступая в бундестаге, она сказала, что в ЕС и Германии политики должны быть готовы к варианту провала переговоров, пообещав при этом приложить все усилия, чтобы этого не произошло.

Переговоры начались в понедельник 29 июня и они продлятся на протяжении 5 недель.

Напомним, что Великобритания де-юре вышла из состава ЕС 31 января 2019 года, но в то же время Брюссель и Лондон договорились о проведении переговоров относительно дальнейших отношений. Переговоры должны быть проведены, и утверждены планы относительно дальнейших отношений до конца текущего года. В случае если соглашение не будет достигнуто, то отношения между ЕС и Великобританией будут регулироваться Всемирной торговой организацией, что предполагает высокие тарифы и повлечет за собой большие убытки для экономики всей Европы.