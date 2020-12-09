Завершающее работу правительство собирается на последнее заседание

17-ое правительство Литвы работало с декабря 2016 года, 13 ноября, как и предусмотрено Конституцией, оно вернуло полномочия президенту Гитанасу Науседе. Президент поручил этому правительству работать временно до формирования нового кабинета министров.

В пятницу планируется утверждение программы правительства правоцентристских сил под руководством Ингриды Шимоните. Правительство получит новые полномочия, когда в сейме будет утверждена его программа, а министры дадут присягу.