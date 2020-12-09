Завершающее работу правительство собирается на последнее заседание

В среду правительство Саулюса Сквярнялиса собирается на свое последнее заседание.
«Это последнее заседание и совещание 17-ого правительства, на следующей неделе будет заседать кабинет министров нового состава», – подтвердил BNS представитель премьера Литвы по связям с общественностью Томас Бержинскас.
На заседании и совещании планируется перераспределить средства, выделенные на управление кризиса, связанного с COVID-19, передать различное имущество нескольким самоуправлениям, учреждениям, представить несколько выводов по поводу рассматриваемых в сейме правовых актов, разрешить прибытие в Литву некоторых иностранцев без антивирусных ограничений, принять прочие решения.
17-ое правительство Литвы работало с декабря 2016 года, 13 ноября, как и предусмотрено Конституцией, оно вернуло полномочия президенту Гитанасу Науседе. Президент поручил этому правительству работать временно до формирования нового кабинета министров.
В пятницу планируется утверждение программы правительства правоцентристских сил под руководством Ингриды Шимоните. Правительство получит новые полномочия, когда в сейме будет утверждена его программа, а министры дадут присягу.