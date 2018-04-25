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Завершаются работы по восстановлению участка железной дороги в Реньге

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Завершаются работы по восстановлению участка железной дороги в Реньге

Фото lrv.lt

На разобранном десять лет назад участке железной дороги от Мажейкяй до латвийской Реньге завершаются восстановительные работы.

Участок железной дороги протяженностью 19 километров будет завершен до конца декабря, говорит глава генерального подрядчика, эстонской компании по прокладке железных дорог Vitras-S.

По словам Михаила Липкина, несмотря на то, что в договоре с Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) предусмотрено, что работы должны быть завершены до конца марта 2020 года, компания не меняет свои планы завершить работы еще в этом году.

«Все идет по плану, работы идут слаженно. Была предварительная техническая комиссия, есть замечания, которые мы исправляем, однако все идет по графику», – сказал BNS М. Липкин.

По словам представителя Lietuvos gelezinkeliai Гинтараса Любинаса, на ж/д участке в Реньге сейчас завершаются работы.

«Сейчас оборудована верхняя конструкция путей, отремонтированы переезды, пропуски и мосты. Также восстановлена функция водоотводных устройств, устранена растительность, завершены работы по восстановлению работы и оборудованию систем регулирования движения, связи и электросистем»,  – сказал BNS Г. Любинас.

По его словам, 16 декабря комиссия по надзору за проектом Lietuvos gelezinkeliai примет решение, можно ли подключить сигнализационное оборудование к общей системе и возобновить движение в ближайшее время.

Компания Vitras-S в марте этого года подписала договор стоимостью 11,35 млн евро (с НДС) с Lietuvos gelezinkeliai о восстановлении разобранного в 2008 году участка ж/д путей протяженностью 19 км с нефтеперерабатывающего завода Orlen Lietuva в Мажейкском районе в латвийскую Реньге. Работы финансируют Литовские железные дороги.

Восстановить участок путей в Реньге до конца этого года обязала Lietuvos gelezinkeliai Еврокомиссия, которая в 2017 году оштрафовала компанию почти на 28 млн евро. Свою продукцию в Латвию возила по этому участку путей нефтяная компания Orlen Lietuva.

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