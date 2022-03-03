Завершен второй раунд переговоров делегаций Украины и России￼

Фото БелТа

Вечером 3 марта завершился второй раунд переговоров делегаций Украины и России, проходивший в Брестской области Беларуси. Переговоры длились несколько часов.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что на переговорах было достигнуто понимание об обеспечении гуманитарных коридоров и временном прекращении огня.

При этом украинская делегация не достигла желаемых результатов, и переговоры продолжатся в третьем раунде, сказал Подоляк.

Ранее украинская сторона сообщала, что основная повестка – это немедленное прекращение огня, перемирие, гуманитарные коридоры для вывоза мирных жителей из разрушенных или постоянно обстреливаемых сел и городов.

Накануне глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью «Аль-Джазире» перечислил условия российской стороны: признание Крыма частью России, признание ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей и «демилитаризация».

Состав делегации Украины: председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, глава делегации Украины в ТКГ Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

Состав делегации России: помощник президента РФ, бывший министр культуры Владимир Мединский, заместитель министра обороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.