Завершена реконструкция гостиницы Neringa

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После реконструкции, которая продолжалась четыре года, готова к открытию историческая гостиница Neringa. Она находится на центральном столичном проспекте Гядимино. Четырехзвездочный отель пока предлагает только ночлег с завтраком. Владельцы надеются, что в апреле заполнятся хотя бы 20 процентов номеров.

А легендарный ресторан и бары пока не работают – ждут послаблений карантина. Интерьер ресторана Neringa включен в список охраняемых архитектурных памятников, его создали — братья Альгимантас и Витаутас Насвитисы. В прежние времена Neringa была излюбленным местом богемы и интеллектуалов. Здесь обедали и отдыхали многие известные артисты, писатели и поэты, в их числе – Иосиф Бродский.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt