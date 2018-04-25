Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

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Завершена реконструкция Паневежской объездной дороги протяженностью примерно 22 километра – она является частью магистрали Via Baltica. Капиталовложения в проект за несколько лет составили почти 45 млн евро.

«На главной магистрали страны в направлении с севера на юг созданы условия для езды на более высокой скорости, при этом снижен риск дорожно-транспортных происшествий», – сказал для пресс-релиза министр транспорта Ярослав Наркевич.

На объездной дороге оборудованы реверсные полосы движения. По словам главы Литовской дирекции автодорог Виталия Андреева, это первый такой участок дороги в Литве.

«Самое большое преимущество дороги 2+1 то, что на этой дороге разделены встречные потоки транспорта, что исключает одни из самых опасных столкновений — лобовые», – сказал В. Андреев.

Работы за 44,6 млн евро выполнила компания по строительству дорог и мостов Panevezio keliai. Работы финансировались на средства Евросоюза и бюджета Литвы.

Сейчас идет подготовка к дальнейшей реконструкции Via Baltica на участке от Мариямполе до литовско-польской границы.

Общая протяженность Via Baltica составляет 274 км, проекту присвоен статус особой государственной важности.

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