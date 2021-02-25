Завершена вакцинация медработников в Литве, иммунитет у трех четвертей

«Медики, которые не привились по другим причинам, смогут это сделать в любой момент, как только изъявят желание», – отмечает министерство.

Сейчас в Литве прививают людей, страдающих онкологическими заболеваниями и пожилых людей.

«Если производители будут соблюдать графики поставок, то всеобщая вакцинация может стартовать в мае этого года», – отмечает ведомство.

Вакцинация медиков началась 27 декабря прошлого года, когда в Литву поступила первая партия вакцин от COVID-19. Сначала были привиты медики, работающие с пациентами с COVID-19, позднее – все прочие сотрудники системы здравоохранения.