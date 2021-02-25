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Завершена вакцинация медработников в Литве, иммунитет у трех четвертей

Nuotrauka Vidmanto Balkūno/ (VUL Santaros klinikos

На этой неделе в Литве завершилась вакцинация медиков от COVID-19 –  это была первая приоритетная группа, в целом иммунитет к вирусу есть у трех четвертей сотрудников системы здравоохранения, сообщил в четверг Минздрав. 

По данным министерства, почти за два месяца вакцинированы более 60 тыс. человек, работающих в сфере здравоохранения. 

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В целом иммунитет от COVID-19 должен быть более чем 75% литовских медработников.

От коронавирусной инфекции привились более половины – 56% – работников учреждений здравоохранения. Еще у 20% приобретены антитела после выздоровления от вируса или антитела были подтверждены серологическими анализами крови. Они смогут привиться через три месяца после диагноза COVID-19 или спустя 60 дней после положительного серологического результата теста. 

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«Медики, которые не привились по другим причинам, смогут это сделать в любой момент, как только изъявят желание», – отмечает министерство.

Сейчас в Литве прививают людей, страдающих онкологическими заболеваниями и пожилых людей. 

«Если производители будут соблюдать графики поставок, то всеобщая вакцинация может стартовать в мае этого года», – отмечает ведомство. 

Вакцинация медиков началась 27 декабря прошлого года, когда в Литву поступила первая партия вакцин от COVID-19. Сначала были привиты медики, работающие с пациентами с COVID-19, позднее – все прочие сотрудники системы здравоохранения. 

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