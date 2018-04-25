Завершение сезона электросамокатов

В свою очередь, Министерство сообщений подвело свои итоги сезона и подсчитало количество дорожных происшествий, связанных с электрическими самокатами. И констатировало, что очень часто водители не знают или игнорируют порядки, установленные правовыми актами. Эксперты по безопасности дорожного движения предупреждают, что если водители электросамокатов и дальше будут вести себя безответственно, то проезд велосипедистов и водителей скутеров по тротуарам будет ограничен.

Министерство сообщения в будущем может инициировать соответствующие изменения в Кодексе автомобильных дорог и призывает муниципалитеты создавать безопасную инфраструктуру для велосипедистов и водителей скутеров в городах.

Между тем, к радости одних участников движения и огорчению других, количество электрических скутеров в городах с приходом осени уменьшилось. Одна из компаний, предоставляющих услуги аренды таких транспортных средств, после 15 октября приостановила свои услуги до наступления нового сезона. В другой же компании сказали, что не будут следовать этому примеру и будут предоставлять свои скутеры, ориентируясь на погоду. А значит до тех пор, пока тепло, нам, пешеходам, надо внимательно следить за движением по велосипедным дорожкам.

Во Франции ввели правила и штрафы для электросамокатов

Франция ввела новые правила использования электрических самокатов после сотен инцидентов, связанных с этими транспортными средствами, в том числе нескольких смертельных, сообщает ВВС. Отныне, лицам, управляющим электросамокатом, должно быть не менее 12 лет, и они не смогут кататься на нем по тротуару. Во время езды также запрещается использование мобильного телефона. Пользователи не могут ехать против потока трафика и должны использовать велосипедные дорожки, где это возможно. Также во время езды не разрешается надевать наушники. Пользователи, едущие по разрешенным скоростным дорогам, должны носить шлем и одежду со светоотражателями. Запрещается ехать вдвоем на одном самокате. За любое нарушение будет наложен штраф в размере 135 евро и до 1500 евро за превышение скорости. Напомним, что в Милане ввели запрет на деятельность компаний, которые предоставляют электросамокаты на прокат. Такие ограничения будут действовать до тех пор, пока в Италии не будут выработаны четкие правила использования этих самокатов.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ