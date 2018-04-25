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Завершено исследование возможностей развития Круонисской ГАЭС

Фото BFL/Кястутис Ванагас

Завершено технологическое и социоэкономическое исследование возможностей 5-го гидроагрегата Круонисской гидроаккумуляторной электростанции (КГАЭС), выполнявшееся для оценки возможных вариантов модернизации электростанции, заявила управляющая компания Ignitis gamyba. 

По информации компании Ignitis gamyba, социоэкономическое исследование показало, сколько будет стоить и какую принесет пользу до 2050 года принесут более привлекательные технологические альтернативы. В настоящее время на электростанции действуют 4 агрегата.

Согласно выводам исследования, новый агрегат мощностью 110 мегаватт или новый асинхронный агрегат мощностью 225 мегаватт были бы самыми выгодными — прибыль от них превысила был 150 млн евро.

Инвестиции в новый агрегат могут составлять от 85 до 120 млн евро, а строительство займет 4-5 лет. Выбор технологии для агрегата будет зависеть от рынка электроэнергии и будущих потребности страны в системных услугах.

Компания подчеркивает, что реализация проекта без помощи государства или ЕС не будет прибыльной. 

Альтернативы развития Круонисской ГАЭС за 205 тыс. евро (с НДС) будет оценивать швейцарская компания AF-Consult Switzerland с литовской компанией Nomine Consult. 

Круонисская гидроаккумуляторная электростанция — единственная станция такого типа в Литве, обеспечивает аварийный резерв энергетической системы Литвы, может за несколько минут запуститься после системной аварии (англ. blackout).

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