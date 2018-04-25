Завершены раскопки на горе Гедиминаса в Вильнюсе

Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса

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Литовский национальный музей завершил раскопки на Горе Гедиминаса (Замковой горе), в ходе которых было обнаружено 20 останков из 21 участника восстания 1863–1864 годов против Царской России.

Как сообщили BNS в музее, не удалось найти останки жертвы первой казни восстания, осуществленной в Вильнюсе, на Лукишкской площади – повстанца, католического священника Станислава Ишоры.

Ученые констатировали, что останки не всех казненных были захоронены в одном месте.

Пока не ясно, где могут быть останки С. Ишоры.

«Поскольку останки двадцати повстанцев мы обнаружили в одной части двора бывшей царской крепости, мы надеялись там же обнаружить и останки Станислава Ишоры. В этом году мы изучали оставшийся фрагмент двора и место, где находился пороховой подвал царской крепости. К сожалению, исследования результата не принесли – мы не нашли останков ксендза», – отметил археолог музея Гитис Грижас.

«На основании имеющихся сейчас результатов исследования, мы полагаем, что после казни останки священника были закопаны в другом месте, возможно, даже не на горе Гедиминаса. Их обнаружение возможно в будущем», – сказал археолог.

За три года археологических раскопок и исследований ученые нашли и идентифицировали останки 20 повстанцев, среди которых и их лидеров Сигизмунда Сераковского и Кастуся (Константина) Калиновского. Кроме археологов музея, здесь работали ученые Кафедры анатомии, гистологии и антропологии Факультета медицины Вильнюсского университета, специалисты Государственной службы судебной экспертизы, исследователи Литовского института истории и объединения «Поиск культурных ценностей».

В 1863–1864 годах на Лукишской площади Вильнюса смертной казни через повешение или расстрел был предан 21 участник восстания. После казни останки не были отданы близким для захоронения, а тайно закопаны в недоступном для общественности месте – на горе Гедиминаса на территории оборудованной по в 1831 году по приказу царя крепости.

Останки повстанцев будут захоронены на Вильнюсском кладбище Расу в ноябре, на церемонию ждут президента Польши, представителей Белоруссии, Украины и Латвии.

Участники восстания 1863–1864 годов боролись с властью Царской России, стремились восстановить бывшее литовско-польское государство.

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