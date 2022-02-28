Завершился первый раунд переговоров Украины и РФ

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Украина и Россия в понедельник, 28 февраля, завершили первый раунд переговоров о завершении войны, сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, основная цель – прекращение огня. Подоляк уточнил, что на встрече определили ряд приоритетный вопросов, которые помогли бы достичь цели и разъехались на консультации.

В ближайшее время может состояться второй раунд переговоров.

Представитель РФ Мединский сообщил, что на переговорах найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции. «Нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции. Следующая встреча украинской и российской делегаций состоится на белорусско-польской границе в ближайшие дни», — сказал он.