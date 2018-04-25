Завершить отопительный сезон можно самостоятельно

Фото BFL/Vygintas Skaraitis

Муниципальная компания «Вильнюсские тепловые сети» напоминает своим клиентам, что литовское законодательство позволяет потребителям тепла заканчивать отопительный сезон, не дожидаясь официального распоряжения мэрии.

Отключение отопления в зданиях организуют владельцы многоквартирных домов или лица, присматривающие за отопительными системами. Отопление отключается по решению большинства жителей многоквартирного дома.

В прошлом году отопительный сезон закончился 19 апреля, в 2018 г. – 9 апреля, в 2017 г. – 4 мая.

Решение об окончании отопительного сезона в столице объявляет Вильнюсский городской муниципалитет. По действующему порядку окончание отопительного сезона объявляется, когда средняя суточная температура воздуха составляет не менее 10 градусов по Цельсию в течение трех дней подряд.

После окончания текущего отопительного сезона предприятие «Вильнюсские тепловые сети» начнет подготовку к следующему – компания проведет профилактические осмотры и ремонт трубопроводов.

В Литве около 700 тысяч квартир оснащены централизованным отоплением. Примерно 118 тысяч из них находятся в плохом состоянии. Еще 409 тысяч располагаются в старых неотапливаемых многоквартирных домах.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt