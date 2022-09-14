Завещание Елизаветы II засекретят на 90 лет

После смерти старшего члена королевской семьи исполнитель завещания обращается к главе отдела семейных дел Верховного суда Лондона с просьбой запечатать завещание. Судьи на этом посту всегда соглашались.

Когда в апреле 2021 года умер муж королевы, принц Филипп, судье Эндрю Макфарлейну пришлось рассматривать заявление о запечатывании его завещания. Он постановил, что завещание действительно должно быть скреплено печатью, но решил опубликовать свое решение, чтобы дать общественности хоть какое-то понимание того, что происходит и почему.

Сообщается, что завещание покойной королевы будет храниться в сейфе вместе с завещанием ее мужа, а также ее матери Елизаветы и сестры принцессы Маргарет, умерших в 2002 году.

Как пишет издание, завещание Маргарет было предметом юридического обжалования Робертом Брауном в 2007 году, который утверждал, что является внебрачным сыном принцессы и хотел увидеть его, чтобы продвигать свои требования. Однако суды не дали ему доступ.

Напомним, королева Елизавета II скончалась вечером 8 сентября в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал.

Ее старший сын Чарльз унаследовал престол и 10 сентября был провозглашен королем.