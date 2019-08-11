Зависимость от телефонов

Фото из открытых источников

🔊 Воспроизвести

В Литве примерно каждый шестой житель (17 %) получал различные травмы при использовании мобильных устройств. Это показал опрос, проведенный компанией Spinter tyrimai по заказу страховой компании ВТА.

Опрос показал, что из-за зависимости от телефонов в неприятные ситуации чаще попадали молодые люди (18-25 лет) – 37 % из них признались, что получали различные травмы, когда пользовались телефоном – общались в чатах, фотографировали или снимали. В возрастной группе 26-35 лет таких случаев гораздо меньше – 24 %.

Подобные тенденции фиксируются и во всем мире. В 2018 году группа индийских ученых подсчитала, что за шесть лет (с 2011 по 2017 год) в мире около 260 человек погибли, пытаясь сделать селфи. Чаще всего это были мужчины, а средний возраст составлял всего 23 года.

Ученые, проводившие исследование, предложили установить у некоторых из наиболее посещаемых туристических мест специальные запрещающие знаки, поскольку сами люди не всегда могут оценить риски для здоровья или даже жизни.

Одними из самых опасных мест для фотографий и селфи считаются такие туристические объекты, как скала Тролльтунг в Норвегии, возвышающаяся над фьордом Хардангер. Также Кабо да Рока (мыс Скалы) в Португалии, Гранд-Каньон и национальные парки в Соединенных Штатах. Самые опасные события для любителей селфи — это велопробег Тур де Франс и знаменитый фестиваль бега с быками в Памплоне (Испания).

Информация литовских СМИ