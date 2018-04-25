Заявка на отборочный турнир

Понятно, что дома и стены помогают, да и, как правило, у команды-хозяйки такого турнира на бумаге всегда больше шансов стать его победителем. Но это только на бумаге, судьба путевок будет решаться все-таки на площадке.

В планах Литовской федерации баскетбола — взять на себя организацию одного из таких турниров, что отнюдь, повторимся, не гарантирует в нем победы. Тем более что пройдет он будущим летом, в июне, по окончании утомительного сезона и всего за месяц до начала Токийской Олимпиады. То есть игрокам, согласившимся принять в этом участие, придется смириться с тем, что практически все лето (с учетом выхода на Олимпиаду) пройдет в играх и в подготовке к ним.

Назовем всех потенциальных соперников сборной Литвы в олимпийской квалификации: Сербия, Греция, Турция, Хорватия, Словения, Италия, Россия, Германия, Бразилия, Канада, Польша, Чехия, Тунис, Венесуэла, Пуэрто-Рико, Доминиканская Республика, Новая Зеландия, Мексика, Уругвай, Египет, Ливан, Тайвань и Камерун.

В настоящий момент известны восемь сборных, которые гарантированно примут участие в олимпийском баскетбольном турнире среди мужчин в Токио-2020. Это Япония (хозяева Олимпиады), Испания (чемпион мира – 2019) и Франция («бронза» Кубка мира), Аргентина (финалист ЧМ-2019), США (вторая лучшая команда Америки на последнем ЧМ), Иран (лучшая команда Азии), Нигерия (лучшая сборная Африки) и Австралия (лучшая команда Океании).

Мужская сборная Литвы по баскетболу еще ни разу не пропускала Олимпийские игры с момента восстановления независимости страны. Кстати, в 2012 году литовская команда успешно прошла такую квалификацию, а до этого на трех Играх подряд завоевывала «бронзу» (1992, 1996, 2000).

Если Литва получит право на организацию олимпийской квалификации, то такой турнир с участием шести претендентов пройдет с 23 по 28 июня следующего года в Каунасе. ФИБА объявит страны-хозяйки отборочных баскетбольных турниров Игр-2020 15 ноября, а через десять дней проведет жеребьевку.

Подготовлено по сообщениям СМИ