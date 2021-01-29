TOP,Культура

Заявка в Список всемирного наследия

Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas

В Центр всемирного наследия ЮНЕСКО в Париже подана заявка относительно внесения архитектуры модернизма Каунаса в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщило Министерство культуры. 

Заявка называется «Модернистский Каунас: архитектура оптимизма, 1919-1939 гг.», ее должны оценить международные эксперты и Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Ожидается, что этот процесс начнется в нынешнем году. Он занимает до полутора лет. 

реклама

Каунасский модернизм сформировался в тридцатые годы прошлого века, когда город был временной столицей Литвы. 

В городе несколько десятков образцов эксклюзивной модернистской архитектуры. 

В Литве уже четыре объекта включены в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО: исторический центр Вильнюса, археологическая местность Кернаве, Куршская коса и пункты геодезической «дуги Струве».

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.