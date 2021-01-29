Заявка в Список всемирного наследия

В Центр всемирного наследия ЮНЕСКО в Париже подана заявка относительно внесения архитектуры модернизма Каунаса в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщило Министерство культуры.
Заявка называется «Модернистский Каунас: архитектура оптимизма, 1919-1939 гг.», ее должны оценить международные эксперты и Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ожидается, что этот процесс начнется в нынешнем году. Он занимает до полутора лет.
Каунасский модернизм сформировался в тридцатые годы прошлого века, когда город был временной столицей Литвы.
В городе несколько десятков образцов эксклюзивной модернистской архитектуры.
В Литве уже четыре объекта включены в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО: исторический центр Вильнюса, археологическая местность Кернаве, Куршская коса и пункты геодезической «дуги Струве».
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ