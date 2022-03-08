Заявку Украины на вступление в ЕС обсудят в Брюсселе в ближайшие дни

В Евросоюзе в ближайшие дни проведут обсуждение заявки Украины на вступление в ЕС, заявил в понедельник глава Евросовета Шарль Мишель.
«Мы в ближайшие дни обсудим заявку Украины на вступление», — написал он в твиттере.
Агентство Bloomberg на этом фоне со ссылкой на свои источники сообщило, что несколько стран ЕС, в том числе Германия и Нидерланды, выступают против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС на этой неделе.
Германия, Нидерланды и другие хотят, чтобы исполнительная власть ЕС сначала высказала свое мнение о готовности Украины к процессу обретения членства в ЕС до принятия политического решения, говорят дипломаты, описывая приватные дискуссии, которые разворачиваются по этому поводу накануне саммита ЕС во Франции на этой неделе.
«Эти страны желают сосредоточиться на предоставлении Украине практической поддержки, и окончании войны, а не на организации процесса, который может занять минимум десятилетие, — убежден один из дипломатов», — пишет Bloomberg.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала, что вступление в Евросоюз требует глубоких трансформационных процессов, которые нельзя провести за несколько месяцев.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС 28 февраля. Единого мнения у стран-участниц Евросоюза нет, заявлял ранее Шарль Мишель.
Ранее еще две страны — Грузия и Молдавия — подали заявки на вступление в ЕС.korrespondent.net