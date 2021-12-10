Заявления двух министров об отставке — это всего лишь пустые слова, — Р. Карбаускис

Заявления министров иностранных дел и транспорта о том, что они намерены уйти из-за продолжающегося транзита удобрений «Беларуськалий» через Литву, являются пустыми словами, — говорит председатель оппозиционного Союза крестьян и зеленых Литвы.
«Это пустые заявления. Ландсбергис является политическим лидером большинства, а теперь его уволят с поста министра?» — сказал Рамунас Карбаускис в пятницу News Radio.
«Это всего лишь разговоры, чтобы лучше выглядеть. Никто там никого не уволит и это даже не обсуждается. «Это просто попытка показать общественности, что не удалось, чего-то не сделали, теперь берем ответственность на себя», — сказал он.
Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис и министр транспорта Марюс Скуодис заявили в четверг, что намерены уйти в отставку, взяв на себя ответственность за неисполнение санкций США в отношении белорусской компании Беларуськалий.
Председатель оппозиционного союза крестьян и зеленых Литвы Рамунас Карбаускис, говорит, что никто не заставляет литовские власти останавливать транзит Беларуськалия из-за санкций США против одного из крупнейших в мире производителей и экспортеров удобрений.
По словам политика, если транзит калийных удобрений в Литву будет остановлен, они будут загружаться в портах других стран, поэтому Литва должна решить, хочет ли она потерять значительный доход.
«Вопрос один — мы хотим потерять 60 миллионов и взять их с налогоплательщиков или не хотим, потому что никто не может нам предъявить претензий из-за того, что удобрения будут грузиться», — сказал Р. Карбаускис.
«Мы, конечно, должны соблюдать все договоренности, но в данном случае, когда я слышу такие заявления, я понимаю, что правительство хочет делать то, что мы не обязаны делать, и что будет очень дорого нам стоить», — сказал он. сказал.
Он также утверждает, что ситуацию нужно решать законными способами и объяснить партнерам.
«Предлагаю, чтобы мы сначала полностью ответили на вопрос, имеем ли мы на это право или нет. Если мы обязаны, то не можем нарушать международные обязательства, но в этой ситуации я понимаю, что мы не обязаны», — сказал он.
Информация ЛК по сообщению BNS