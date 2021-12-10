Заявления двух министров об отставке — это всего лишь пустые слова, — Р. Карбаускис

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис и министр транспорта Марюс Скуодис заявили в четверг, что намерены уйти в отставку, взяв на себя ответственность за неисполнение санкций США в отношении белорусской компании Беларуськалий.

Председатель оппозиционного союза крестьян и зеленых Литвы Рамунас Карбаускис, говорит, что никто не заставляет литовские власти останавливать транзит Беларуськалия из-за санкций США против одного из крупнейших в мире производителей и экспортеров удобрений.

По словам политика, если транзит калийных удобрений в Литву будет остановлен, они будут загружаться в портах других стран, поэтому Литва должна решить, хочет ли она потерять значительный доход.

«Вопрос один — мы хотим потерять 60 миллионов и взять их с налогоплательщиков или не хотим, потому что никто не может нам предъявить претензий из-за того, что удобрения будут грузиться», — сказал Р. Карбаускис.

«Мы, конечно, должны соблюдать все договоренности, но в данном случае, когда я слышу такие заявления, я понимаю, что правительство хочет делать то, что мы не обязаны делать, и что будет очень дорого нам стоить», — сказал он. сказал.

Он также утверждает, что ситуацию нужно решать законными способами и объяснить партнерам.

«Предлагаю, чтобы мы сначала полностью ответили на вопрос, имеем ли мы на это право или нет. Если мы обязаны, то не можем нарушать международные обязательства, но в этой ситуации я понимаю, что мы не обязаны», — сказал он.

Информация ЛК по сообщению BNS