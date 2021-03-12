Здание мэрии откроется для досуга горожан

Nuotrauka Sauliaus Žiūros/ vilnius.lt

Столичное самоуправление собирается сдавать в аренду 20-й этаж здания столичной мэрии.

По словам мэра Ремигиюса Шимашюса, столичные жители должны чувствовать себя в мэрии хозяевами, а не гостями. Как рассказал мэр, после рабочих часов помещения мэрии никак не используются, хотя в принципе это помещение создано и содержится за счет уплаченных налогов.

В ближайшее время планируется объявить конкурс. Его цель – найти арендатора, который создаст концепт и дизайн интерьера. По словам Р. Шимашюса, в рабочие часы 20-й этаж по-прежнему будет офисным помещением, а вечером он бы мог превращаться в клуб или кафе.