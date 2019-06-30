Зеленая революция?

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Литовское правительство решило присоединиться к инициативе Европейских стран и перейти к нейтральной для климата экономике к 2050 году, невзирая на возможные грядущие проблемы для хозяйства страны, сообщает BNS.

Министр окружающей среды Литвы Кястутис Мажейка сказал на правительственном совещании, что это предложение поддержали уже 22 государства Европы.

Специфика Литвы

Министр экономики и инноваций Виргиниюс Синкявичюс предупредил, что реорганизация экономики может значительно повлиять на такие промышленные города, как Йонава, Акмяне, Мажейкяй, имеющие градообразующие предприятия. Он обратил внимание на то, что вклад обрабатывающей промышленности в экономику Литвы больше, чем в большинстве других европейских стран, поэтому с целью достижения общих целей следует оценить и уровень развития страны.

«Перед тем, как намечать общие цели, нужно иметь в виду специфическую ситуацию в странах-членах ЕС в промышленной сфере, поэтому и обязательства не могут быть одинаковыми, они должны быть диверсифицированы и оценены с учетом уровня промышленного развития государств-членов», – сказал В. Синкявичюс.

Некоторые литовские фермеры и перевозчики опасаются того, что меры по сокращению выбросов углекислого газа могут подорвать их конкурентоспособность, если не будет достаточной трансформации экономики.

Чтобы устранить загрязняющие выбросы, страны должны больше инвестировать в технологии сбора и хранения углекислого газа, в электрификацию и альтернативы ископаемым видам топлива, а также поощрять потребителей менять свои привычки.

Беспокойство по поводу затрат

Литовские фермеры и перевозчики согласны с тем, что выбросы углекислого газа следует сокращать, но предупреждают, что реорганизация потребует больших инвестиций.

Вице-председатель Литовского фермерского союза Раймундас Юкнявичюс сказал, что будет сложно обеспечить, чтобы энергия для обработки земли, ухода за урожаем и его сбором получалась без выбросов CO2. «Я не вижу возможностей, не представляю, как можно это реализовать к 2050 году. Чтобы заменить весь технический парк потребуется не одно десятилетие», – сказал он BNS.

По его словам, в данный момент пока не создано технологий, которые бы полностью заменили дизельное топливо. «Мощный комбайн за день потребляет более полутоны горючего. Это очень большое количество энергии. Не создана технология, которая бы позволяла произвести такие аккумуляторы, позволяющие работать в сходном временном режиме», – сказал Р. Юкнявичюс.

«Мы понимаем, что нужно двигаться в направлении того, чтобы планета не продолжала «перегреваться», поскольку по причине климатических изменений сельское хозяйство очень пострадает. Призвание политиков — ставить цели, а реализовывать их не так просто», – добавил он.

В свою очередь, представители национальной Ассоциации автоперевозчиков Linava утверждают, что с целью сокращения выбросов углекислого газа в Литве необходимо развивать инфраструктуру, которая бы позволила использовать газ, а в будущем – водород.

«Хотя у нас есть газовый терминал, но нет заправок, на которых можно было бы заправлять грузовики. И в некоторые города Европы дизельные грузовики не допускаются, поэтому мы теряем часть рынка», – сказал BNS секретарь Linava по транспортной политике Томас Гаруолис.

Следующий этап – водородные грузовики. Газ будет заменен водородом. Если это произойдет, то можно будет добиться того, что в тяжелом транспорте будут нулевые значения выбросов. Для нас как государства очень важно шагать в ногу с прогрессом.

Самым активным сторонником этой цели является Франция, ее после долгих дискуссий, поддержала и Германия. Страны Восточной Европы во главе с Польшей не хотят брать обязательств по снижению выбросов газов, вызывающих парниковый эффект, если не будет поддержки реформы экономики, зависимой от угля.

Климатологи полагают, что по причине климатических изменений летом в Литве волны жары становятся все чаще и интенсивнее, меняется характер осадков – чаще возникают ливни и периоды засухи.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ