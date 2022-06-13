Зеленская: литовцы, вы возвращаете украинцам чувство дома

По словам Зеленской, центр, который начнет работу в Вильнюсе, является уникальным примером сотрудничества двух стран: первым в Европе учреждением такого рода для украинцев, временно перемещенных по причине войны.

«Когда мы обсуждали эту идею с госпожой Науседене, мы хотели, чтобы 50 тыс. украинцев, вынужденные переехать в Литву из-за войны, могли найти часть дома в этом центре. Место, куда можно обратиться с любым вопросом: за помощью или просто поболтать, хорошо провести время, присоединиться к культурному мероприятию или обучающему курсу», — сказала первая леди Украины.

В своем приветственном слове Зеленская подчеркнула, что Украина с первых дней вторжения России почувствовала «искреннюю и мощную поддержку Литвы»: «Не могу описать, насколько в Украине тронула новая инициатива сбора средств для приобретения «Байрактара» (боевого дрона– BNS), и как быстро вы это сделали».

«Вместе с нашими партнерами мы пообещали сделать все, чтобы жители Украины получали безопасное убежище, медицинскую и социальную помощь, образовательные услуги, а самое главное – пестовали свою культуру и сохраняли жизненные силы нации», – Науседене. говорится в отчете.

По ее словам, Литва должна стремиться к возвращению после войны крепких и образованных детей Украины, готовых создавать свою Родину такой, какой они хотят ее видеть.

По словам Науседене, украинский центр в Литве может многое сделать, мобилизовав свой интеллектуальный потенциал и развивая культурную дипломатию – в перспективе все это могло бы способствовать созданию института поддержки подготовки Украины к членству в ЕС и поддерживать реализацию других важных целей.

Украинский центр, инициированный и спонсируемый первыми леди Литвы и Украины, был создан с целью создания открытого пространства для культуры, образования и общественных услуг для украинской общины в Литве.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено