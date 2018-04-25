Зеленский легализовал игорный бизнес

Фото / Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский подписал закон о регулировании игорного бизнеса. Об этом сообщается на сайте парламента во вторник, 11 августа.

При этом ожидалось, что президент наложит вето на законопроект для его доработки из-за коллизии с правками.

В законе оказалось два взаимоисключающих органа, которые должны контролировать игорный бизнес.

В одной норме говорится, что есть специальная комиссия, которая регулирует деятельность азартных игр. При этом есть друга правка, согласно которой контрольный орган определяет Кабмин.

Также сообщалось, что Рада «по ошибке» расширила возможности деятельности казино. В финальном тексте законопроекта говорится о разрешении размещать игорные заведения также в 4-звездочных отелях, хотя в начальном документе говорилось только о 5-звездочных.

Рада приняла закон 14 июля. Среди основных пунктов закона — введение уголовной ответственности за организацию азартных игр без лицензии, разрешение располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд, регулирования «классических» лотерей и возрастные ограничения (играть в азартные игры смогут лица старше 21 года). Вводятся ограничения по рекламе игорных заведений, в частности запрещается рекламировать азартные игры как способ легкого обогащения.