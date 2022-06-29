Зеленский на саммите NATO: «Или неотложная помощь Украине, или отложенная война России с вами»

Фото: Офис президента Украины

В среду, 29 июня, президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на саммите NATO, проходящем в Мадриде. Он вновь подчеркнул, что для скорейшего завершения войны Украине нужно больше современных вооружений, в частности артиллерии.

Зеленский вновь заявил, что только на оборонные нужды в настоящее время Украине необходимо тратить около 5 миллиардов долларов в месяц.