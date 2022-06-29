Зеленский на саммите NATO: «Или неотложная помощь Украине, или отложенная война России с вами»

В среду, 29 июня, президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на саммите NATO, проходящем в Мадриде. Он вновь подчеркнул, что для скорейшего завершения войны Украине нужно больше современных вооружений, в частности артиллерии.
Зеленский вновь заявил, что только на оборонные нужды в настоящее время Украине необходимо тратить около 5 миллиардов долларов в месяц.
Украинский президент также подчеркнул, что власти РФ стремятся не только к завоеванию Украины и контролю над ее ресурсами. «Цели России известны. Они очевидны. Российское руководство видит мир по-другому. Не так, как вы. Они смотрят, например, на Литву – не как на члена вашего альянса, а как на республику Советского Союза… Вопрос – кто следующий для них? Молдова? Страны Балтии? Польша? Ответ – все они».
Владимир Зеленский сказал, что странам NATO необходимо как можно скорей найти место для Украины в системе международной безопасности. Причем делать это надо, по его мнению, безотлагательно, наращивая военную помощь. «Или неотложная достаточная для победы помощь Украине, или отложенная война России с вами», – заявил президент Украины.NEWSru.co.il