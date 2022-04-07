Зеленский оценил возможность встречи с Путиным

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным ради окончания войны. Об этом он заявил в интервью Haberturk TV.

По словам Зеленского, саммит двух президентов может принять Турция. Вместе с тем, на возможность прямых переговоров с Путиным он смотрит прагматично.

«Может быть встреча в Стамбуле. Я думаю, что неважно, с чего мы начнем. Важно, чем мы закончим. Здесь я должен быть как президент достаточно прагматичным. Есть вещи, о которых нам нужно попробовать договориться», — отметил президент.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оценил вероятность встречи Зеленского и Путина. Саммит президентов РФ и Украины будет созван, когда будут достигнуты результаты на переговорах делегаций.

По его словам, контакты делегаций Украины и РФ продолжаются в режиме видеоконференции.