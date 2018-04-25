Зеленский опасается появления российских военных баз в Беларуси

Фото twitter/Володимир Зеленський

Украина опасается появления российских военных баз на территории Беларуси. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в четверг в ходе пресс-марафона,сообщает ТАСС.

«У нас сейчас отношения [ Беларусь] не только геополитические. Мы очень боимся,… что там будут российские корпуса», — признал Зеленский.

В то же время, по словам украинского лидера, президент Беларуси Александр Лукашенко его заверил, что такой ситуации нет. «Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что на территории Беларуси — только белорусские военные», — отметил Зеленский.

Разговор о возможности размещения в Беларуси российских баз велся несколько лет. В Беларуси уже имеется ряд российских военных объектов, среди которых радиолокационная станция «Волга» в Ганцевичах и зональный пункт связи ВМФ России в Вилейке. Но в последнее время эта тема подниматься практически перестала. В октябре 2015 года, общаясь с прессой на избирательном участке в Минске, президент Александр Лукашенко заявил, что Минск, хотя и остается надежным военным союзником Москвы, не планирует иметь у себя военную базу. В октябре 2018 года Лукашенко на встрече с группой американских аналитиков повторил ту же позицию, отметив, что Минск не собирается размещать у себя российские базы, так как сам способен обеспечить свою безопасность.

