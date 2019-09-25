Зеленский ожидает «мощную» встречу с Трампом

Фото: Офис президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что его встреча с американским коллегой Дональдом Трампом, которая состоится 25 сентября, будет продуктивной. Об этом сообщает Офис президента.

«Я думаю, что у нас будет предметная, мощная встреча», — сказал Зеленский в Нью-Йорке, во время встречи с представителями украинской общины в США. Президент подчеркнул, что Украине нужна поддержка Соединенных Штатов.

Также Зеленский выразил надежду, что встреча в нормандской формате состоится в ближайшее время. Президент ожидает, что она будет сложной и на ней будет идти речь о конкретных вопросах.

«Мы хотим с этой встречи выйти с определенными результатами о конкретных сроках прекращения войны и возвращения наших территорий. Мы в это верим, очень этого хотим и постараемся все это сделать», — сказал Зеленский.

Напомним, президент находится в США с рабочим визитом для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Визит Зеленского в США проходит на фоне скандала с Трампом относительно возможного давления на Киев из-за расследования против сына конкурента Трампа на выборах, экс-вице президента США Джо Байдена.

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