Зеленский: переговоры с Россией пока невозможны из-за неадекватных позиций Москвы

Владимир Зеленский подчеркнул, что в случае с российской стороной нет уверенности в том, что они будут придерживаться своих обещаний.

«Я считаю, что не будут. Никто не верит. Они нерукопожатные», – сказал он.

Как отметил президент Украины, «сначала необходимо, чтобы РФ покинула украинские территории и прекратила вести себя как террорист, который начал полномасштабную войну против нашей страны. Тогда можно будет говорить о дипломатии».

«Чтобы мы могли открыть с ними дипломатический коридор, они должны показать политическую волю, что они готовы отдать назад чужую землю. Тогда мы можем говорить по крайней мере о каких-то коридорах, которые открывают те или иные дипломатические шаги», – пояснил Владимир Зеленский.