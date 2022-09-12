Зеленский: переговоры с Россией пока невозможны из-за неадекватных позиций Москвы

В настоящий момент никакие переговоры с Российской Федерацией о завершении войны невозможны, поскольку российская сторона не может сформулировать никаких адекватных позиций. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, участвуя в панельной дискуссии на 17-й встрече Ялтинской европейской стратегии «Украина на защите нашей общей свободы» (YES), сообщает пресс-служба Офис президента.
«Мы хотим закончить войну, но изменилось пространство, возможности. Общество не хочет говорить с террористами. Хотя даже с террористами можно общаться, потому что они знают, чего хотят», – отметил глава государства.
Владимир Зеленский подчеркнул, что в случае с российской стороной нет уверенности в том, что они будут придерживаться своих обещаний.
«Я считаю, что не будут. Никто не верит. Они нерукопожатные», – сказал он.
Как отметил президент Украины, «сначала необходимо, чтобы РФ покинула украинские территории и прекратила вести себя как террорист, который начал полномасштабную войну против нашей страны. Тогда можно будет говорить о дипломатии».
«Чтобы мы могли открыть с ними дипломатический коридор, они должны показать политическую волю, что они готовы отдать назад чужую землю. Тогда мы можем говорить по крайней мере о каких-то коридорах, которые открывают те или иные дипломатические шаги», – пояснил Владимир Зеленский.freecity.lv