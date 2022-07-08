Зеленский поделился с украинцами «одной мыслью»

Так, Зеленский напомнил, что украинцы, которые хотели просто мирно жить на своей земле, уже 134 дня противостоят российскому вторжению.

«Если одолеть дракона, от которого дрожало полмира, суждено было именно нам и именно нам выпало быть андердогом, которому дают трое суток, а он борется пятый месяц, значит, нам это по силам», — сказал Зеленский и добавил, что «обреченный ползать не заберет даже Змеиный у тех, кому суждено летать».

Украинский лидер выразил уверенность, что украинский флаг будет поднят на всей оккупированной территории страны, включая Крымский полуостров.