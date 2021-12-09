Зеленский подписал закон о перечислении гражданам по 1 тыс. гривен за вакцинацию

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал инициированный им закон, предусматривающий перечисление тысячи гривен (около $38) каждому, кто прошел полный курс вакцинации от коронавируса. Соответствующая информация в среду опубликована на сайте Верховной рады, передает ТАСС.

«Закон вводит социальную поддержку застрахованным лицам на территориях, где введен локдаун», — говорится в сообщении парламента.

Средствами жители Украины смогут воспользоваться начиная с 19 декабря. На эти деньги можно будет купить абонемент в спортзал, посетить кино, театр, музей, выставочный зал или приобрести билет для путешествий по Украине. В предусмотренной законом программе смогут принять участие как те граждане, кто уже прошел вакцинацию, так и те, кто сделает это позже.