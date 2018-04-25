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Зеленский подписал закон об ограничении депутатской неприкосновенности

  • Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины», — говорится в сообщении на сайте президента.

Закон направлен на гармонизацию положений законодательных актов с соответствующими конституционными нормами.

Кроме того, законом определяются особенности в части досудебного расследования в отношении нардепов, задержания, избрания в отношении них предупредительных мероприятий.

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