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Зеленский получил миллионы гривен от Квартала 95

  • Фото twitter/Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал получение 4,8 млн гривен роялти от студии Квартал 95. Об этом стало известно в пятницу, 3 января.

Так, в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления указано, что Зеленский получил 4,88 млн гривен роялти от Квартала 95 и еще 104 тысячи гривен в виде компенсации за пользование торговой маркой.

Датой получения доходов указано 27 декабря 2019 года.

Роялти – это платежи, которые периодически выплачиваются продавцу лицензии за текущее пользование активами, чаще всего правами интеллектуальной собственности.

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В ноябре прошлого года стало известно, что Зеленский внес в электронную декларацию почти миллион гривен доходов от предоставления иностранцам в аренду некоего имущества. Он получил деньги от граждан Сиран Сонг и Хинуи Лин.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский передал все свои доли в компаниях соратникам и партнерам. Все изменения в структуре собственности были оформлены весной 2019 года.

korrespondent.net

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