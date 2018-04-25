Зеленский получил миллионы гривен от Квартала 95

Фото twitter/Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал получение 4,8 млн гривен роялти от студии Квартал 95. Об этом стало известно в пятницу, 3 января.

Так, в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления указано, что Зеленский получил 4,88 млн гривен роялти от Квартала 95 и еще 104 тысячи гривен в виде компенсации за пользование торговой маркой.

Датой получения доходов указано 27 декабря 2019 года.

Роялти – это платежи, которые периодически выплачиваются продавцу лицензии за текущее пользование активами, чаще всего правами интеллектуальной собственности.