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Зеленский: Порошенко ответит за все, что сделал

Фото president.gov.ua

Экс-президент Украины Петр Порошенко будет отвечать за все, что он сделал. Об этом заявил в четверг глава украинского государства Владимир Зеленский на встрече с журналистами, сообщает ТАСС.

«То, что он [Порошенко] сделал, я не хочу даже на это влиять. В этом будут разбираться правоохранительные органы», — сказал Зеленский.

По его словам, «Порошенко продолжает вести себя как президент». «Это большая психологическая травма», — добавил Зеленский. Он сообщил также, что экс-президент неоднократно хотел встретиться с ним. «Я ему сказал, что действительно хочу услышать от него о готовности быть в диалоге. Но слышу только одно — что он обвиняет меня», — сказал Зеленский.

Ранее в четверг президент упрекнул Порошенко в том, что он подталкивает людей к проведению «майдана» против разведения сил и средств в Донбассе.

В настоящее время на Украине Порошенко проходит как свидетель более чем по 10 уголовным делам.

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