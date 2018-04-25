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Зеленский призвал Турцию инвестировать в Украину

  • Фото Пресс-служба президентского дворца

В Киеве под председательством Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана состоялось восьмое заседание Стратегического совета высокого уровня.

Инвестиции — наиболее перспективная сфера экономического партнерства Украины и Турции. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи со своим коллегой Реджепом Эрдоганом в Киеве, передает Офис президента в понедельник, 3 февраля.

Глава государства подчеркнул, что сейчас ряд турецких компаний воспользовались возможностями в нашем государстве.

«Уверен, что именно в инвестиционной сфере сегодня открываются наибольшие перспективы для экономического партнерства Украины и Турции. Речь идет не только о создании совместных предприятий, но и об активном участии турецких компаний в процессе приватизации», — заявил он.

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Зеленский отметил, что дальнейшему развитию сотрудничества двух государств будет способствовать подписание Соглашения о свободной торговле.

«Это даст толчок во многих сферах: сельское хозяйство и пищевая промышленность, жилищное строительство, энергетика и энергоэффективность, транспорт и туризм. Мы также имеем значительный потенциал в сферах машиностроения, производства оборудования для транспорта и энергетики», — сказал Глава государства.

Президент призвал турецкие компании уже сейчас инвестировать в украинскую экономику. В частности, Зеленский пригласил турецкий бизнес к участию в концессионных конкурсах в проектах по осовременивания инфраструктуры.

«Одним из наших приоритетов является масштабная модернизация инфраструктуры — дороги, аэропорты и морские порты, запуск речного транспорта. Уже запущены первые концессионные конкурсы морских портов Ольвия и Херсон. Сейчас мы готовим новые конкурсы по аэропортам и морским портам, а также проекты концессионных дорог», — заявил президент.

В то же время Владимир Зеленский уточнил, что потенциально привлекательными для обоих государств являются инвестиции в развитие туристической инфраструктуры на Херсонщине и Одесской области.

Также Глава государства напомнил, что власть инициирует ряд новаций для улучшения инвестиционного климата. Речь идет о пятилетних налоговых каникулах, проект Иnvestment nanny, создание международного арбитража для инвесторов.

Кроме того, Украина и Турция договорились о военной помощи и поставках Ан-178,  а также Украина и Турция обсудили поставки газа.

korrespondent.net

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