Зеленский против продажи земли иностранцам

Фото twitter/Володимир Зеленський

🔊 Воспроизвести

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против разрешения покупки земли иностранным гражданам. Об этом он сказал во время встречи с аграриями в Киеве в четверг, 19 сентября.

Глава государства предложил провести широкое и публичное обсуждение модели рынка земли в Украине, поскольку этот вопрос является очень чувствительным.

«Во-первых, чтобы развеять все мифы и все манипуляции, которые посеяли в сознании граждан за последние 20 лет. Во-вторых, чтобы найти оптимальное и сбалансированное решение открытого рынка земли», – сказал Зеленский.

Президент Украины предложил свое видение модели рынка земли.

«Первое и главное: земля принадлежит украинцам. В модели, которую предлагаем мы с правительством, покупать или продавать землю смогут только украинские граждане и украинские компании», – сообщил президент.

«Страшилки о китайцах, арабах или инопланетянах, которые вывезут вагонами нашу землю – это бред», – резюмировал Зеленский.

Ранее президент Зеленский пообещал открыть рынок земли в 40 млн гектаров. По его словам, украинская земля является одной из лучших в мире по своему качеству.

В свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук сказал, что с середины 2020 года начнется либерализация рынка земли в Украине.

Напомним, в феврале 2019 года был продлен запрет на продажу сельхозземель до 1 января 2020 года.

Последние новости