Зеленский разрешил ЕС и НАТО проводить учения в Чернобыле

Фото Администрации Президента Украины

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Украина разработает стратегию развития Чернобыльской зоны как туристического объекта, а также планирует предоставить Европейскому Союзу и Организации Североатлантического договора возможность проводить там учебно-тренировочные мероприятия по предупреждению и ликвидации аварий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента.

В частности, Владимир Зеленский подписал указ «О некоторых вопросах развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы».

«Документ предусматривает, в частности, разработку и принятие Стратегии развития Чернобыльской зоны как туристического объекта… Кроме того, Украина планирует предоставить возможность проводить в Чернобыльской зоне учебно-тренировочные мероприятия по предупреждению и ликвидации аварий для партнеров из стран ЕС и НАТО», — сказано в нем.

Указ обязывает чиновников и правоохранительные органы согласовывать посещения Чернобыльской зоны через электронный кабинет.

«К сожалению, до сих пор зона отчуждения является еще и символом коррупции в Украине. Это — взятки, которые силовики собирают с туристов, и нелегальный вывоз металлолома и использование природных ресурсов. Все это очень скоро прекратим. Давайте наконец перестанем отпугивать туристов и превратим зону отчуждения в научный и будущий туристический магнит», — сказал Зеленский.

В соответствии с указом, будут проложены новые туристические маршруты, в том числе водным путем, и построены новые КПП, а имеющиеся — восстановлены и модернизированы.

«Будут отменены необоснованные ограничения и запреты, например, на видеосъемку. Также Украина будет популяризировать туристический Чернобыль на международных мероприятиях, в которых будет участвовать», — говорится в сообщении.

Указано, что в Чернобыльской зоне улучшится мобильная связь.

«Указ станет началом преобразования зоны отчуждения в одну из точек роста новой Украины. Прежде всего мы создадим «зеленый коридор» для туристов и уберем предпосылки для коррупции… Мы должны дать этой территории Украины новую жизнь. До сих пор Чернобыль был отрицательной частью бренда Украины. Пришло время это изменить. Чернобыль — это уникальное место на планете, где природа возрождается после мировой техногенной катастрофы, где есть настоящий «город-призрак». Мы должны показать это место миру: ученым, экологам, историкам, туристам», — сказал глава государства.