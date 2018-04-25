Зеленский собрался в Беларусь с официальным визитом

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Владимир Зеленский запланировал визит в Беларусь, который обсудили посол Беларуси в Киеве Игорь Сокол и вице-премьер Украины Алексей Резников. Об этом сообщает пресс-служба Посольства Беларуси в Украине.

Также известно, что третий форум регионов Украины и Белоруси с участием президентов двух стран планируется провести в октябре в Гродно. Во время встречи также были обсуждены вопросы развития торгово-экономического сотрудничества двух стран.

Кроме того, стороны подчеркнули нацеленности на выполнение ранее достигнутых договоренностей и продолжения предметной работы по подготовке весомого пакета договоренностей.

Приоритетом для Беларуси является скорейшее восстановление объемов взаимного товарооборота, который из-за пандемии коронавируса в первом полугодии упал почти на четверть и составил 2 млрд долларов. Так, белорусский экспорт в Украину снизился на 28,6% до 1,3 млрд долларов.