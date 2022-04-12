Зеленский сомневается в решимости Европы остановить военные преступления РФ в Украине

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая с видеообращением из Киева перед Сеймом Литвы, во вторник выразил сомнения в решимости Европы остановить военные преступления России, продолжающей вторжение в Украину.

«Если по российскому газу до сих пор нет ясности, никто не может быть уверен, что в Европе есть общая воля остановить военные преступления России», — сказал украинский лидер.

Об этом он сказал на фоне по-прежнему отсутствующего в Европейском Союзе консенсуса по эмбарго на импорт основных энергоресурсов России — газа и нефти.

По словам Зеленского, с начала войны в Украине зверски убиты тысячи мирных жителей.

«Каждый день мы находим замученные и истерзанные человеческие тела в канализации и подвалах. Есть села, которые были большими и сейчас не имеют населения», — сказал президент Украины.

Буча – символ жестокости оккупантов

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

По его словам, события в пригороде Киева Буче — это всего лишь символ того, что происходит и в других местах Украины.

«Мы можем взять любой город, любую деревню, где оккупанты делают то же самое», — сказал он, — Везде, где были оккупанты — на улицах, скверах, дорогах, в садах — там похоронены люди».

«Весь мир знает название Буча, но это всего лишь один из символов преступлений, совершенных российскими военными», — сказал он.

Зеленский заявил, что в результате расправы кремлевских сил тысячи детей остались без родителей.

Однако украинский президент отметил, что кремлевские силы меняют тактику и «уже не оставляют трупы на улицах, вывозят и, возможно, сжигают».

«Сложно представить, что происходит в полностью разрушенном Мариуполе. Там еще хуже», — сказал он.

Изнасилованный ребенок

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Зеленский также заявил, что «сотни тысяч» украинцев были депортированы в Россию с начала войны, чтобы заставить их замолчать о продолжающихся преступлениях.

«Зарегистрированы сотни случаев изнасилования, в том числе несовершеннолетних девочек и даже малолетних детей, и даже младенец, — сказал президент Украины, — Страшно об этом говорить, но это правда, и это было».

По его словам, личность солдата, изнасиловавшего несовершеннолетнюю, установлена.

«Это десантник из Пскова Алексей Бычков, который прислал своим друзьям видео того, что он делает с малышом, как глумится над младенцем. Такой русский солдат, такой защитник детей, такая запланированная в Москве спецоперация, такая история о том, как воюют за Русский мир», — сказал Зеленский.

«Теперь с этим ассоциируется российская армия, десантники из Пскова — с изнасилованием младенца», — добавил он.

Зеленский подчеркнул, что в этом виноваты не только солдаты, но и политические лидеры, которые отдают приказы и оправдывают такое поведение, пропагандисты, которые покрывают преступления. Однако он сомневается, что виновные будут наказаны.

«Почему это происходит? Циничный ответ: что они уверены, что их не накажут, они знают, что мир и Европа сделают это так, что это будет забыто», — сказал лидер страны.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено