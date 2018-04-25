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Зеленский: Украина намерена вернуть все территории

  • Фото /Пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью израильским СМИ заявил, что Украина намерена вернуть все свои временно оккупированные территории: на Донбассе и в Крыму. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Мы не видим вообще решения конфликта без возвращения нашей территориальной целостности. У нас очень большая страна. Я знаю, что такое горе, как у нас, есть и в других странах. Есть Грузия, Молдова, если далеко не ходить. Но Украина слишком большая страна. Там (на оккупированных территориях Донбасса и Крыма – ред.) несколько миллионов украинцев. Мы, конечно, должны вернуть все наши территории», — сказал он в интервью израильскому «9 каналу».

Зеленский заявил, что оккупация территорий — серьезный прецедент для всего мира, дающий основания полагать, будто «так можно».

«И это самое страшное. Это ужасно и это плохо. Если это так закончится в Украине, что мы не вернем наши территории, я уверен, тогда это не последняя история», — отметил Зеленский, предупреждая об оккупациях, которые могут последовать в дальнейшем.

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Ранее сообщалось, что в Румынии разгорелся скандал из-за речи Зеленского, в английском переводе которой говорилось об оккупации Северной Буковины Румынией.

korrespondent.net

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