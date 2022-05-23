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Зеленский: Украина сочтет победой выход ВСУ на линию разграничения, установленную на 24 февраля

Фото president.gov.ua

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что именно он понимает под победой Украины в войне с Россией. Этот фрагмент интервью Зеленского, которое транслировалось в эфире информационного марафона, приводит УНИАН.

Победой, по словам украинского лидера, Украина сочтет выход ВСУ на линию разграничения, установленную на 24 февраля.

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«Это будет говорить о том, что они нас не захватили. Что мы отстояли нашу землю. И тогда мы перейдем ко второй части. И я хотел бы, чтобы ума у этой страны (РФ) было достаточно, чтобы вторую часть мы проговорили за столом переговоров. И чтобы результатом этого разговора стала окончательная справедливость», — сказал Зеленский.

NEWSru.co.il

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