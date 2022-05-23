Зеленский: Украина сочтет победой выход ВСУ на линию разграничения, установленную на 24 февраля

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Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что именно он понимает под победой Украины в войне с Россией. Этот фрагмент интервью Зеленского, которое транслировалось в эфире информационного марафона, приводит УНИАН.

Победой, по словам украинского лидера, Украина сочтет выход ВСУ на линию разграничения, установленную на 24 февраля.