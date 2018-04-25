Зеленский: Украина хочет членства в ЕС

Фото president.gov.ua

Украину не устраивают заявления официальных лиц ЕС об отсутствии перспектив дальнейшей евроинтеграции для Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny, сообщил офис президента в среду, 23 сентября.

«Украина хочет полной интеграции в ЕС. Мы — европейская страна и можем многое дать Европе, работая совместно», — подчеркнул он. От ситуации в Украине многое зависит на европейском континенте, отметил Зеленский.

«Поэтому было бы логично, если бы Украина стала полноправным членом Европейского Союза. Мы стремимся получить от ЕС четкую, ясно сформулированную перспективу членства для Украины. Для украинцев важно, что Евросоюз признает и поддерживает наши стремления», — сказал президент.

Он также заявил о необходимости адаптировать торговую часть соглашения об ассоциации Украины с ЕС к современным экономическим реалиям. По словам Зеленского, это будет одной из важных тем саммита Украина — ЕС 1 октября в Брюсселе.