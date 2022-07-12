Зеленский внес в Верховную раду законопроект об особом статусе поляков

Законопроект предусматривает установление прав и гарантий для находящихся в Украине граждан Польши, аналогичных установленным в принятом 12 марта 2022 года польском законе О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны.

В разработанном по инициативе президента законопроекте предусматривается, в частности, предоставление гражданам Польши и членам их семей возможности легального пребывания на территории Украины в течение 18 месяцев с даты принятия закона.

Поляки также получат право на трудоустройство, осуществление хозяйственной деятельности, обучение в учебных заведениях, медицинское обслуживание на территории Украины и отдельные социальные выплаты согласно украинскому законодательству.

В ОП пояснили, что на этот шаг президент пошел «в знак благодарности польскому народу за солидарность и поддержку Украины в условиях полномасштабной вооруженной агрессии России и с учетом принципа взаимности».