Зеленский: За смерти людей ответственен Запад

Страны запада несут ответственность за гибель украинцев от российских бомбардировок, потому что не закрыли небо.
Вина за гибель людей в Украине лежит на России, но ответсвенность — на западе, заявил президент Владимир Зеленский во вторник, 8 марта.
«Вина за каждую смерть каждого человека в Украине от авиаударов и в заблокированных городах – безусловно, на русском государстве. На русских военных. На тех, кто отдает и выполняет преступные приказы. Кто нарушает все правила ведения войны. Кто сознательно уничтожает украинский народ. Вина – на оккупантах. Но ответственность за это – и на тех, кто уже 13 дней не может принять где-то там на Западе, где-то там в кабинетах очевидно необходимое решение. На тех, кто еще не обезопасил украинское небо. От русских убийц. Кто не спас наши города от авиаударов. От этих бомб, ракет. Хотя, может. Сотни и сотни тысяч людей в городах на грани между жизнью и смертью. Буквально. А не так, как звучит в комментариях политиков о предоставлении Украине жизненно необходимой боевой авиации. Жизненно необходимая противоракетная оборона. Жизненно нужно!» — подчеркнул Зеленский
Президент намерен обратиться непосредственно к народам мира, если лидеры не сделают все возможное, чтобы прекратить войну. «Это геноцид», — сказал он.
По словам президента, он при этом продолжит разговаривать с партнерами.
Он отметил, что есть вещи, которые решаются не в переговорах, «которые не зависят непосредственно от нас. А только от человечности, которая должна победить в ведущих столицах. Должна победить страх. Должна победить любые выгоды».
«И тогда мы увидим, что украинское небо – безопасное. Украинские города – разблокированы. Мы можем сделать это как люди с миром. А если мир будет в стороне – он потеряет себя. Навсегда. Ибо есть безусловные ценности. Для всех одинаковые. Прежде всего, это жизнь. Право на жизнь для каждого», — заявил президент.
Вместе с тем, Зеленский заявил о гуманитарной катастрофе в окруженных украинских городах.»
В Мариуполе впервые за десятки лет, впервые видимо со времен вторжения нацистов, от обезвоживания умер ребенок. Услышьте меня, сегодня, уважаемые партнеры! От обезвоживания. Умерший ребенок. В 2022 году!» — сказал он.
Глава государства напомнил, что оккупанты снова бомбили Сумы. «Авиабомбами. Наш мирный город, никогда в своей истории не угрожавший России! Добрая, тихая, душевная Сумщина! Которую превращают в ад. Мариуполь. Мирный и трудолюбивый город без всякой внутренней злобы. Его оцепили. Заблокировали. И специально истощают. Специально пытают. Сознательно отключают связь. Сознательно блокируют подвоз пищи, снабжение водой», — сказал он.
Кроме того, Зеленский заявил, что международный Красный Крест запрещает использовать свою эмблему на машинах для эвакуации.
«Знаете, мне сказали, что Красный Крест, Международный Красный Крест, запрещает нам использовать эмблему на наших машинах. Выполняющие гуманитарные миссии. Запрещает красный крест, как будто это их собственность. И это показательно. Это говорит очень многое. О том, что некоторые люди, очень влиятельные, решили поставить крест на украинцах», — сказал он.
Президент напомнил, что сегодня в Мариуполь отправили колонны с гуманитарной помощью.
«Но если вы расстреляете и этот транспорт, знайте: это будет на виду во всем мире. Все будут свидетелями. И все будут свидетельствовать. Когда каждого – я повторяю это: каждого – кто отдает и выполняет бесчеловечные приказы, жестко будут судить. И осудят», — заявил Зеленский.korrespondent.net