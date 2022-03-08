Зеленский: За смерти людей ответственен Запад

По словам президента, он при этом продолжит разговаривать с партнерами.

Он отметил, что есть вещи, которые решаются не в переговорах, «которые не зависят непосредственно от нас. А только от человечности, которая должна победить в ведущих столицах. Должна победить страх. Должна победить любые выгоды».

«И тогда мы увидим, что украинское небо – безопасное. Украинские города – разблокированы. Мы можем сделать это как люди с миром. А если мир будет в стороне – он потеряет себя. Навсегда. Ибо есть безусловные ценности. Для всех одинаковые. Прежде всего, это жизнь. Право на жизнь для каждого», — заявил президент.

Вместе с тем, Зеленский заявил о гуманитарной катастрофе в окруженных украинских городах.»

В Мариуполе впервые за десятки лет, впервые видимо со времен вторжения нацистов, от обезвоживания умер ребенок. Услышьте меня, сегодня, уважаемые партнеры! От обезвоживания. Умерший ребенок. В 2022 году!» — сказал он.

Глава государства напомнил, что оккупанты снова бомбили Сумы. «Авиабомбами. Наш мирный город, никогда в своей истории не угрожавший России! Добрая, тихая, душевная Сумщина! Которую превращают в ад. Мариуполь. Мирный и трудолюбивый город без всякой внутренней злобы. Его оцепили. Заблокировали. И специально истощают. Специально пытают. Сознательно отключают связь. Сознательно блокируют подвоз пищи, снабжение водой», — сказал он.

Кроме того, Зеленский заявил, что международный Красный Крест запрещает использовать свою эмблему на машинах для эвакуации.

«Знаете, мне сказали, что Красный Крест, Международный Красный Крест, запрещает нам использовать эмблему на наших машинах. Выполняющие гуманитарные миссии. Запрещает красный крест, как будто это их собственность. И это показательно. Это говорит очень многое. О том, что некоторые люди, очень влиятельные, решили поставить крест на украинцах», — сказал он.

Президент напомнил, что сегодня в Мариуполь отправили колонны с гуманитарной помощью.

«Но если вы расстреляете и этот транспорт, знайте: это будет на виду во всем мире. Все будут свидетелями. И все будут свидетельствовать. Когда каждого – я повторяю это: каждого – кто отдает и выполняет бесчеловечные приказы, жестко будут судить. И осудят», — заявил Зеленский.

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