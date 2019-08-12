Зеленского просят сделать доллар нацвалютой

На сайте президента зарегистрировали петицию с просьбой провести в Украине денежную реформу и заменить гривну на доллар в качестве национальной валюты.
Петицию с таким призывом зарегистрировали 7 августа, по состоянию на 19:00 11 августа ее подписали 775 человека, пишет Лига.net.
«В связи с нестабильностью национальной валюты Украины, просим провести денежную реформу заменив национальную валюту Украины гривню на более стабильную — доллар США — с пересчетом цен, тарифов, окладов заработной платы, стипендий, пенсий, средств на счетах предприятий, учреждений и организаций, а также вкладов граждан», — написал в своем обращении к президенту Владимиру Зеленскому Сергей Андрощук.
Для того, чтобы петицию рассмотрел президент, необходимо собрать не менее 25 000 подписей за 90 дней.korrespondent.net
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