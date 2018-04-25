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TOP,Виленский Вестник,Экология и климат

«Зеленые» активисты на улицах Вильнюса

Фото BFL/ Паулюса Пяляцкиса

В минувшую пятницу, 25 сентября, в Международный день общественных действий за климат   активисты экологического движения Fridays For Future в знак протеста против политики Литвы в области изменения климата пронесли гроб по проспекту Гядимино в Вильнюсе.

Организаторы протеста утверждают, что имитация похоронной процессии символизировала недовольство деятельностью политиков, которые не предпринимают никаких мер по борьбе с климатическим кризисом и таким образом уничтожают Землю, будущее сегодняшнего и завтрашнего поколений.

Движение Fridays For Future объявило 25 сентября Днем общественных действий за климат. В этот день во многих странах проходят акции протеста. По мнению протестующих, во время коронавирусного кризиса климатический кризис был просто забыт. Движение Fridays For Future добивается, чтобы миллиардные инвестиции на обуздание пандемии не противоречили Парижскому соглашению и обеспечили его соблюдение. Активисты утверждают, что пока нет плана, способного удержать рост температуры планеты в рамках 1,5°C, планы политиков по борьбе с пандемией не учитывают социальных проблем и климатического кризиса.

Литва наряду с другими странами ЕС обязалась достичь нейтральной к климату экономики до 2050 года. Страна должна снизить на 80% количество выхлопных газов, которые создают парниковый эффект, — для этого необходимо провести реформы в секторах энергетики, транспорта, промышленности и сельского хозяйства.

Символично, что протестная экологическая акция прошла в Вильнюсе — единственной европейской столице, в центре которой по реке на нерест идет лосось, сообщает пресс-служба Департамента окружающей среды.

Поскольку лосось и морская форель, мигрирующие в настоящее время на нерестилища, сталкиваются со многими препятствиями, такими, как браконьеры, пользующиеся сетями, плотины и гидроэлектростанции, очень важно обеспечить рыбе наилучший доступ к нерестилищам.

Именно поэтому правовые акты требуют, чтобы в лососевых реках с 1 сентября по 31 декабря функционировали пропускные трубы. Кроме того, хорошо оборудованные водопропускные трубы позволяют мигрировать нерестящимся весной рыбам, таким, как плотва, окунь, лещ.

Отмечается, что незаконный лов лосося и морской форели с использованием электрических или ультразвуковых устройств влечет за собой уголовную ответственность в виде штрафа, ограничения свободы, ареста или лишения свободы на срок до двух лет.

Также при использовании запрещенных орудий лова или запрещенных методов (помимо электричества и ультразвука) предусматривается наложение штрафа до 300 евро с конфискацией орудий лова.

Между тем на минувшей неделе, во вторник, в центре Вильнюса было зафиксировано, как в реку Нерис возле Жверинского моста стекали фекалии. Представители Vilniaus vandenys подтвердили, что только частично очищенные сточные воды попали в Нерис из-за ремонтных работ на одной из насосных станций компании.

Ассоциация «Дневник лосося» опубликовала в группе в Facebook видео с комментарием о возможном попадании фекалий в реку: «И снова экологическая катастрофа: в данный момент фекалии плывут в реке Нерис в Вильнюсе». Неполадки устранили работники Vilniaus vandenys.

Информация «ЛК», vilnius.lt                  

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